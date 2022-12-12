TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Geniş seyirci kitlesine hakim olan Esra Erol'da programı ilgiyle takip ediliyor. Esra Erol'da programına damga vuran Bengüsu araştırılıyor. Peki, Esra Erol Bengüsu kimdir? Esra Erol Gamze Bengusü olayı ne? Esra Erol'da Bengüsu İnstagram ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Bengüsu merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Bengüsu kimdir? Esra Erol Gamze Bengüsu olayı ne? Esra Erol'da Bengüsu İnstagram ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL BENGÜSU KİMDİR?

Esra Erol'da programına katılan Bengüsu merak konusu oldu. Ramazan Ulusoy programa katılarak eşi Bengüsu'nun 5 aydır kayıp olduğunu dile getirmiştir. 3 çocuğuyla birlikte ortadan kaybolan genç kadını Esra Erol buldu. Stüdyoya gelen kadın, kocasıyla yüzleşerek isteyerek evlenmediğini ve yıllarca şiddet gördüğünü anlatmıştır.