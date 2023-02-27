ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Bayram merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Bayram kimdir? Esra Erol'da Bayram olayı nedir? Esra Erol Bayram İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

ESRA EROL BAYRAM KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Bayram'ın hayatı merak konusu oldu. Bayram Büyük, 2 çocuğunu bırakarak 7 ay önce kaybolan eşi Banu Büyük'ü bulmak için programa katılmıştır.