TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Aybüke araştırılıyor. Peki, Esra Erol Aybüke kimdir? Esra Erol Aybüke İnstagram hesabı ne? Esra Erol'da Aybüke ve Tuncay olayı nedir? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Aybüke merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Aybüke kimdir? Esra Erol Aybüke İnstagram hesabı ne? Esra Erol'da Aybüke ve Tuncay olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL AYBÜKE KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Aybüke'nin hayatı merak konusu oldu. Tuncay, evi terk eden eşi Aybüke'yi bulmak için programa başvurmuştur. Canlı yayında eşiyle yüzleşen Tuncay Bey, "Ben ölüm döşeğindeyken karım, halı yıkamacı Eray'a kaçtı" iddiasında bulunmuştur.