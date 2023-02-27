ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Arzu merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Arzu kimdir? Esra Erol'da Arzu olayı nedir? Esra Erol Arzu İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ARZU KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Arzu'nun hayatı merak konusu oldu. Arzu Hanım, eski eşi İsmail, 2 yaşındaki oğlunu kaçırdığını iddia ederek programa başvurmuştur.