TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Aleyna araştırılıyor. Peki, Esra Erol Aleyna kimdir? Esra Erol'da Aleyna ve Volkan olayı nedir? Esra Erol Aleyna İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Aleyna merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Aleyna kimdir? Esra Erol'da Aleyna ve Volkan olayı nedir? Esra Erol Aleyna İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ALEYNA KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Aleyna'nın hayatı merak konusu oldu. Aleyna Ordukaya 23 yaşında 2.5 aylık hamiledir. Eşi Volkan Ordukaya'nın kendisini terk ettiği söyleyen Ordukaya, Esra Erol'da programına başvurmuştur. Aleyna Ordukaya, 1 yaşındaki bebeğini devlet korumasına vermek zorunda kaldığını anlatırken stüdyoda duygu dolu anlar yaşanmıştır. Aleyna Ordukaya son bölümde "Çocuğumun babası Volkan değil" ifadelerini kullanmıştır.