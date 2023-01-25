TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Ahmet araştırılıyor. Peki, Esra Erol Ahmet kimdir? Esra Erol'da Ahmet ve Hatice olayı ne? Esra Erol Ahmet İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Esra Erol Hatice kimdir? Esra Erol'da Hatice ve Hürü olayı ne? Esra Erol Hatice İnstagram hesabı ne?

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Ahmet merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Ahmet kimdir? Esra Erol'da Ahmet ve Hatice olayı ne? Esra Erol Ahmet İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL AHMET KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Ahmet'in hayatı merak konusu oldu. Ahmet'in eşi Hürü'nün yanına kuma olarak Hatice'yi getirmesi tepkilere neden olmuştur. Programa konuk olarak gelen Hatice, Ahmet'i sevdiği için kuma olmayı kabul ettiğini söylemiştir.