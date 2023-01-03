TV ekranlarının sevilen programlarından olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Ahmet Demir araştırılıyor. Peki, Esra Erol Ahmet kimdir? Esra Erol Ahmet Demir olayı ne? Esra Erol'da Ahmet Demir İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Ahmet Demir merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Ahmet kimdir? Esra Erol Ahmet Demir olayı ne? Esra Erol'da Ahmet Demir İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL AHMET KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Ahmet Demir'in hayatı merak konusu oldu. Ahmet Demir'in eşi Ayşegül, "Eşim kayınvalidem yüzünden beni sokağa attı" ifadelerini kullanarak Esra Erol'da programına başvurmuştur. Ayşegül'ün kayınvalidesi canlı yayına bağlanarak "Torunumu Ayşegül'e veremem" demesi üzerine stüdyoda gergin anlar yaşanmıştır