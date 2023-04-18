TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Adem araştırılıyor. Peki, Esra Erol Adem kimdir? Esra Erol'da Adem ve Gülderen olayı nedir? Esra Erol Adem İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Adem merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Adem kimdir? Esra Erol'da Adem ve Gülderen olayı nedir? Esra Erol Adem İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ADEM KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Adem'in hayatı merak konusu oldu. Gülderen'in eşi Adem evliliğini kurtarmak için programa başvurmuştur. Programa başvuran Adem, "Benden 10 yaş büyük karım Gülderen'i çok seviyorum kayınvalidem yuvamızı yıkmak istiyor" ifadelerini kullanmıştır. Çiftin tanıştıktan bir hafta sonra evlenmesi dikkat çekmiştir.