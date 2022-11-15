Ekranların sevilen ismi Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın üzerine sevenleri Esra Dermancıoğlu hastalığı ne? sorusunu araşıtırdı. Sosyal medyada kısa sürede gündeme gelen paylaşımın ardından Esra Dermancıoğlu Tükenmişlik Sendromuna mı yakalandı? sorusu aratıldı. Peki, Esra Dermancıoğlu hastalığı ne? Esra Dermancıoğlu Tükenmişlik Sendromuna mı yakalandı? İşte detaylar...

Esra Dermancıoğlu hastalığı ne? sorusu gündemde yer alıyor. Başarılı ve güzel oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından sevenleri telaşlandı. Arama motorlarında Esra Dermancıoğlu hastalığı ne? Esra Dermancıoğlu Tükenmişlik Sendromuna mı yakalandı? soruları aratıldı. İşte merak edilenler...

ESRA DERMANCIOĞLU HASTALIĞI NE?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan 53 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram'daki son paylaşımıyla gündeme geldi. Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Sil Baştan, Şahin Tepesi, Bir Zamanlar Çukurova, Kaderimin Oyunu gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı, ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki Ümran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancığlu 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı. 557 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından bir fotoğraf karesini paylaşan Dermancıoğlu gönderisine "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... psikiyatrlardan yardım istiyorum. Fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz." notunu düştü.