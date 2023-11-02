Esra Çömelek adlı , ünlü sanatçı Doğuş ile bir dönem ilişileri olduğunu ve dini nikâh kıydıklarını ileri sürdü. Gündeme ise Esra Çömelek kimdir, kaç yaşında soruları geldi. Peki, Esra Çömelek - Doğuş olayı nedir? Çömelek ailesi kim? Vedat Çömelek kim?

ESRAÇÖMELEK – DOĞUŞ OLAYI NE?

Doğuş ile aşk yaşamaya başladıklarını söyleyen Çömelek, şöyle konuştu:

Biz Doğuş'la daha önceden tanışıyorduk, 2020'de karşılaştık. Bir gün arkadaşım, Doğuş ve onun menajeri benim evime geldi. Konuşurken eşini anlatmaya başladı. 'Anlaşamıyorum, mutlu değilim. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum' dedi. Çocuklarına çok düşkün bir baba. Bana 'bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim' demişti. Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başlayarak. Sonra sevgili olduk 3 ay birlikteydik. Bir ara eşiyle tartışmış eşyalarını alıp bana geldi. Sonra biz ertesi gün tartışınca ben onu evden yolladım ve 1 sene ortadan kayboldu. Doğuş'tan çok etkilendim."dedi.

" BANA HEP BOŞANACAĞINI SÖYLEDİ."

"Doğuş ile birlikte doğum günü kutladıklarını hatta çektirdikleri fotoğrafları yayınlayan Esra Hanım, "Benim doğum günümü beraber kutladık. Eşi de bu ilişkiyi şu an öğrenmiştir. Doğuş bana 'karıcığım' derdi. Birbirimize aşık olmuştuk. Bana hep boşanacağını söyledi. Birkaç kez benim evimde kaldı. Ben Doğuş'u hala insan olarak çok seviyorum. Birbirimize hediyeler aldık. Bana iki tane altın yüzük ve pahalı bir çakmak almıştı. Hepsini çöpe attım sonra" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEME NEDENİM BOŞANMAMASIYDI."

Esra Hanım bir süre aşk yaşadığı Doğuş ile dini nikah kıydıklarını da itiraf ederek sözlerine şöyle devam etti: "Eşi o dönem Doğuş'tan boşanmak için 1 milyon dolar istemiş. Bana söyledi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Daha sonra eşinin yanına döndü. Doğuş'la dini nikah kıydık. Yanımıza menajeri ve benim 2 kız arkadaşım vardı. Ben dini nikah kıyacağımızı bilmiyordum bana sürpriz yaptı. Hocanın bu durumdan haberi yoktu ve sonra nikah kıyıldı. Neden boşanmadan nikah kıydığımızı sorduğumda da bana 'günah' dedi. El ele bile tutuşmazdı. Benim onunla görüşmeme nedenim boşanmamasıydı."

Detaylar gelecek...