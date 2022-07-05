Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında, nereli? Esra Bilgiç filmleri neler?

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ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç (d. 14 Ekim 1992, Ankara), Türk oyuncudur.

KARİYERİ

2014-2018: Diriliş Ertuğrul

2014-2019 arası 5 sezon yayınlanan TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım atan Bilgiç, dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer aldı.[1][2][3] Dizide 4 sezon boyunca Halime Hatun karakterini canlandırarak dünyanın pek çok ülkesinden hayran kitlesi edinen oyuncu,[4] performansıyla Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu ödüllerini kazandı.

2018-2021-2022: Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra, erken final yapan Bir Umut Yeter dizisinde 6 bölüm Derya Akar rolünü canlandırdı. Bir senelik aranın ardından, ekranlara dönerek 2020-2021 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Ramo dizisinin başrolünde Sibel Kaya karakterini canlandırdı. 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde 16 bölüm Gülfem Paşazade karakterini canlandırdı.

KİŞİSEL HAYATI

Esra Bilgiç, 2014 yılından beri beraber olduğu Türk futbolcu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlendi. 17 Haziran 2019 tarihinde çift tek celsede boşandı. Bilgiç Bilkent Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. Bir erkek kardeşi vardır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2012- 2018: Diriliş Ertuğrul- Halime Hatun

2018: Bir Umut Yeter- Derya Akar

2020- 2021: Ramo- Sibel Yıldırım

2021: Kanunsuz Topraklar- Gülfem Paşazade