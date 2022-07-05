Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında, nereli? Esra Bilgiç filmleri neler?
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Esra Bilgiç'in hayatı sık sık gündeme gelmektedir. Başarılı oyuncunun hayatını merak eden vatandaşlar "Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında, nereli?" diye aratıyor. Peki, Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında, nereli? Esra Bilgiç filmleri neler? Esra Bilgiç hayatı ve biyografisi nedir?
Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında, nereli? Esra Bilgiç filmleri neler? Esra Bilgiç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Esra Bilgiç (d. 14 Ekim 1992, Ankara), Türk oyuncudur.
2014-2018: Diriliş Ertuğrul
2014-2019 arası 5 sezon yayınlanan TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım atan Bilgiç, dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer aldı.[1][2][3] Dizide 4 sezon boyunca Halime Hatun karakterini canlandırarak dünyanın pek çok ülkesinden hayran kitlesi edinen oyuncu,[4] performansıyla Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu ödüllerini kazandı.
2018-2021-2022: Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar
Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra, erken final yapan Bir Umut Yeter dizisinde 6 bölüm Derya Akar rolünü canlandırdı. Bir senelik aranın ardından, ekranlara dönerek 2020-2021 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Ramo dizisinin başrolünde Sibel Kaya karakterini canlandırdı. 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde 16 bölüm Gülfem Paşazade karakterini canlandırdı.
Esra Bilgiç, 2014 yılından beri beraber olduğu Türk futbolcu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlendi. 17 Haziran 2019 tarihinde çift tek celsede boşandı. Bilgiç Bilkent Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. Bir erkek kardeşi vardır.
2012- 2018: Diriliş Ertuğrul- Halime Hatun
2018: Bir Umut Yeter- Derya Akar
2020- 2021: Ramo- Sibel Yıldırım
2021: Kanunsuz Topraklar- Gülfem Paşazade