Mahallenin Muhtarları dizisiyle bir döneme damga vuran oyuncu Esra Akkaya kimdir? Merak etmekte olan birçok izleyici tarafından araştırmalar devam ediyor. Peki, Esra Akkaya kimdir? Oyuncu Esra Akkaya hangi dizilerde, filmlerde oynadı? Esra Akkaya hayatı ve biyografisi!

Esra Akkaya kimdir? Sorusu, Esra Akkaya'nın birçok yapımda rol olması ile birlikte birçok kişi tarafından merak edilmesine sebep oluyor. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya hakkındaki detaylar zaman zaman izleyiciler tarafından merak edilmekte ve bu nedenle internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Esra Akkaya kimdir? Oyuncu Esra Akkaya hangi dizilerde, filmlerde oynadı? Esra Akkaya hayatı ve biyografisi!

ESRA AKKAYA KİMDİR?

Esra Akkaya, 1970 yılında İstanbul'da doğan tanınmış bir tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Sanat kariyerine 1983 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'yla adım atan Akkaya, Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı "Şirin" karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanınır. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.

Öğrenim yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Büyük Miras" adlı oyunda sahne alan Esra Akkaya, sanat kariyerine tiyatro alanında başlamıştır. Aynı dönemde Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun "Bedava mı Sandın" ve "Prometheus" oyunlarında da çalışmıştır. Antalya Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yapmış olan Akkaya, tiyatro sahnesinin yanı sıra birçok televizyon dizisi ve sinema filminde de başarılı performanslar sergilemiştir.

Sanat hayatının yanı sıra Akkaya, 1994 yılında yazdığı "Bu Masal Bizim" adlı çocuk oyunu ile Akdeniz Kültürleri Vakfı tarafından sahnelenmiştir. 2010 yılında kardeşleri Kaya Akkaya ve Sarp Akkaya ile birlikte AKKAdemi Tiyatro'yu kurarak tiyatro eğitimi vermeye başlamışlardır.

Esra Akkaya'nın özel yaşamına dair bilgiler de kamuoyunda dikkat çekmiştir. Sanatçı, 1999-2000 yıllarında oyuncu Yetkin Dikinciler ile evlenmiş ve daha sonra iş insanı Harun Uygural ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştur. Ancak çift, 2016 yılında boşanmıştır. İki sonuçsuz hamilelik deneyiminden sonra, Akkaya Etiyopya'dan bir çocuğu evlat edinmiştir. Esra Akkaya, hem sanat kariyeri hem de özel yaşamıyla Türkiye'nin tanınmış isimlerinden biridir.