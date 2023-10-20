Esra Akkaya kaza mı geçirdi sorusu gündeme gelirken oyuncu Esra Akkaya sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Mahallenin Muhtarları dizisiyle bir döneme damga vuran oyuncu Esra Akkaya kaza mı geçirdi sorusu araştırılıyor. Peki, Esra Akkaya kaza mı geçirdi? oyuncu Esra Akkaya sağlık durumu nasıl?

Esra Akkaya kaza mı geçirdi? Oyuncu Esra Akkaya sağlık durumu nasıl?

Esra Akkaya kaza mı geçirdi ve oyuncu Esra Akkaya sağlık durumu nasıl olduğu gündeme geliyor. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, içerisinde oğlu Can Alex'in de bulunduğu otomobille Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza yaptı. Oyuncu Esra Akkaya sağlık durumu nasıl? Esra Akkaya kaza mı geçirdi? Detaylar haberimizdedir…

ESRA AKKAYA KAZA MI GEÇİRDİ?

Mahallenin Muhtarları dizisiyle bir döneme damga vuran oyuncu Esra Akkaya'nın içerisinde oğlu Can Alex'in de bulunduğu otomobil, Bodrum'da kaza yaptı. Akkaya ve oğlu kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit Onbaşı Caddesi'nde seyir halinde olan oyuncu Esra Akkaya idaresindeki 48 ALY 185 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden gelen Tolga Sözer yönetimindeki 48 GBK 829 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya ile otomobilde yolcu olarak bulunan Etiyopya'dan evlatlık edindiği 10 yaşındaki oğlu Can Alex, büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.