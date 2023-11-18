Espressolab, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Espressolab hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Espressolab hangi ülkenin? Espressolab hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Espressolab markası nereye ait?

Espressolab hangi ülkenin? Espressolab hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Espressolab markası nereye ait?

Espressolab hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Espressolab, sağlıklı beslenmeyi ve yaşam tarzını destekleyen ürünleriyle tanınan bir küresel şirkettir. Peki, Espressolab hangi ülkenin? Espressolab hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Espressolab markası nereye ait?

ESPRESSOLAB HANGİ ÜLKENİN?

Espressolab, Türkiye menşeili bir 3. dalga kahve zinciri olarak öne çıkıyor. İstanbul merkezli olan Espressolab, ilk şubesini 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde açmış ve hızla büyüyerek Aralık 2022 itibarıyla Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa genelinde toplamda 130 mağazaya ulaşmıştır. Türkiye'nin ilk karton fabrikasının dönüştürülmesiyle oluşturulan Espressolab Roastery ise İstanbul Merter'de bulunmaktadır.

Espressolab Roastery, 6000 m²'lik bir alana yayılmış olup, Avrupa'nın en büyük kahve dükkanı unvanına sahiptir. Bu kahve roastery, sadece kahve kavurma alanını değil, aynı zamanda coffee shop, bakery, mocktail bar, workshop station ve konferans salonu gibi farklı alanları da bünyesinde barındırmaktadır. Espressolab markası, Kocadağ Ailesi Şirketleri'ne aittir ve Emre ve Esat Kocadağ tarafından yönetilmektedir.

Espressolab'ın kökeni ve genişleme stratejisi, markanın Türk girişimciler tarafından yönetildiğini ve Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa'da etkileyici bir varlık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Espressolab, kahve tutkunlarına kaliteli kahve deneyimi sunan bir Türk markası olarak öne çıkmaktadır.