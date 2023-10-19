Espiye'de Kadınlar Üreterek Gelir Elde Ediyor
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Espiye'de Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi işbirliği ile açılan kurslarda kadınlar üreterek gelir elde ediyor. İlçe Kaymakamı Taner Tengir, kurslar hakkında bilgi verdi ve katılan kadınlara teşekkür etti.
Espiye'de Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi işbirliği ile açılan kurslarda kadınlar üreterek gelir elde ediyor.
İlçe Kaymakamı Taner Tengir, gazetecilere, Aile Destek Merkezi'nin tüm birimleriyle faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
Merkezde nakış, örgü, aşçılık, kuaförlük, bilgisayar, Kur'an-ı Kerim ve 3-6 yaş oyun grubu kurslarının açıldığını aktaran Tengir, toplamda 84 kursiyerin eğitim aldığını belirtti.
Tengir, Aile Destek Merkezi'nin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere ve kurslara katılan kadınlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Kadın