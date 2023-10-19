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Espiye'de Kadınlar Üreterek Gelir Elde Ediyor

Espiye'de Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi işbirliği ile açılan kurslarda kadınlar üreterek gelir elde ediyor. İlçe Kaymakamı Taner Tengir, kurslar hakkında bilgi verdi ve katılan kadınlara teşekkür etti.