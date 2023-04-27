Burak Öksüzoğlu & Espi - Yangın şarkısı Youtube'da çıktı. Şarkının çıkmasıyla birlikte vatandaşlar Espi'nin gerçekte kim olduğunu merak etti. Peki, Espi kimdir, gerçek adı ne? Espi ne demek? Şarkıcı Espi (Sedat Polat) kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Espi kimdir? Espi gerçek ismi nedir? Espi ne demek? Espi neyin kısaltması? Espi takma adını kim kullanıyor? merak edilen başlıklar arasında gelmektedir. Peki, Espi kimdir, gerçek adı ne? Espi ne demek? İşte ayrıntılar...

ESPİ KİMDİR, GERÇEK İSMİ NE?

Espi gerçekte "Sedat Polat" 'tır. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında damat adaylarından olan Sedat Polat'ın rap ve müzik alanında takma ismi Espi'dir.

SEDAT POLAT KİMDİR?

Sedat Polat, Kısmetse Olur yeni sezon programının damat adaylarından birisidir. Rap müzikle ilgilenen Sedat Polat aslen Kars Sarıkamışlı'dır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Sedat Polat'ın Twitter'da 99 bin takipçisi bulunuyor. İnstagram'da ise 408 bin takipçisi bulunmaktadır.