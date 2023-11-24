ESOGÜ'de 'İnsana Sevgi Yakışır' Paneli Gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde ESOGÜ '25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' çerçevesinde 'İnsana Sevgi Yakışır' isimli panel gerçekleştirildi.

Panelde kadına karşı şiddetle mücadele alanında yapılan çalışmaları anlatan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Kadına karşı şiddetle mücadele alanında doğru adımlar atarak 2023 yılında birçok şiddet olayının önüne geçtik" dedi.

"Şiddetle mücadele azmimiz artarak devam edecektir"

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof.Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelde 'Israrlı Takip Suçu'nu anlatan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları aktardı. Eskişehir'de 2022 yılına oranla 2023 yılında kadına karşı şiddet olaylarında yüzde otuz düşüş sağlandığını açıklayan Başsavcı Ali Yeldan, "Ortaya çıkan veriler, şiddetle mücadele alanında sahada doğru adımlar atıldığında birçok şiddet olayının önüne geçilebildiğini herkesin görmesi adına çok kıymetli. Sahada mücadele eden tüm kurumlarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde aldığımız olumlu sonuçlarla şiddetle mücadele azmimiz artarak devam edecektir" dedi.

Birçok sunum yapıldı

Panelde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahika Karaca, 'Kadın Nedir' başlıklı sunumunu; Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme Merkezi Müdürü Nurten Verim Bal, 25 Kasım'ın tarihçesini ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) hizmetlerini; Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof.Dr. İncilay Cangöz, 'Dil, Cinsiyet ve Eşitlik' başlıklı sunumunu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdür Vekili Özge Ören Sağdıç, 'Yerel Yönetimlerde Kadın Çalışmaları: Eskişehir Örneği' başlıklı sunumunu; Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknolojide Kadın Araştırma ve Uygulama Birimi Müdürü Prof. Dr. Ferhan Şengür de 'Girişimcilik Yoluyla Kadının Güçlendirilmesi' başlıklı sunumunu anlattı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği panelde Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Cumhuriyet Savcıları ve çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci yer aldı.

Panelin sonunda konuşmacılara Rektör Prof.Dr. Kamil Çolak tarafından plaket takdim edildi. - ESKİŞEHİR