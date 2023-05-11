Esnafın "bitmeyen metro" tepkisi

7 yıldır devam Ataköy- Bahariye metro çalışması esnafı canından bezdirdi

İSTANBUL - Ataköy ile Başakşehir ilçesindeki Bahariye arasında yapımı 7 yıldır devam eden metro çalışmaları, inşaat etrafındaki esnaf ve sanayicileri bezdirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında ihalesi Bayburt Grup'a kalan 9 istasyonlu Ataköy-Bahariye metrosu 2019 yılında tamamlanacaktı. Ancak müteahhit firma çeşitli gerekçeler göstererek 11.3 kilometrelik metro inşaatı çalışmalarını çok ağırdan aldı. Mahalli Seçimlerin yapıldığı 2019 yılında bitirileceği açıklanan ancak 3 yıllık dönemde ancak yüzde 15'lik kısmı yapılan Ataköy-Bahariye metrosunda Ekrem İmamoğlu döneminde bir canlanma yaşandı. Aga enerji firmasına geçen çalışma, kısmen hızı arttırılsa da 2023 yılında halen bitirilemedi. Bahçelievler Merkez mahallesindeki Çobançeşme ve İhlas Yuva istasyonlarının şantiye alanlarının geniş bir alanı işgal etmesi bölgedeki esnafın da işlerini sekteye uğrattı. Özellikle Yenibosna'daki sanayi sitesine giriş ve çıkışlar kilitlendi. Bölgedeki Kuyumcukent, Eskici Bazar gibi büyük iş merkezlerinin trafik akışında ciddi aksamalar meydana geldi.

7 yıldır bitmeyen Ataköy-Bahariye metro inşaat çalışması istasyon etrafındaki esnafı da isyan ettirdi. Bitmeyen çalışmalar nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini anlatan restoran işletmecisi Murat Başaran, "Bize 2024'ün son çeyreğinde Ekim-Kasım gibi çalışmaların biteceği söylendi. Bilgileri şantiyede çalışanlardan alıyoruz. Yetkililer gelip bize bilgi vermiyor çünkü kendilerine ulaşamıyoruz. Bizim işlerimizi etkiliyor. Burası 2017'de başladı. Yaklaşık 6-7 yıl oldu. İş yerinde 35 kişi çalışıyorduk şimdi 7 kişi çalıştırıyoruz. Bir ara işyerini kapatma aşamasına kadar geldik. Bu süreçte hiç kimseden bir destek alamadık. Büyükşehir Belediyesi bizim belediyemiz sonuçta bizlere esnafa hizmet etmesi lazım. Esnaf ne başkana nede belediye yetkililerine ulaşabiliyor. Biz boşuna çaba gösteriyoruz. Vatandaşa tepeden bakıyorlar. İnşallah biter. Biz esnaf olarak büyük zarar gördük. İstanbul'daki metro şantiyelerinin içinde en büyük zararı biz gördük. Emsal karar olur diye bizimle alakalı hiç bir şey yapmıyorlar. Benim gibi bir çok mağdur esnaf var. 5 dakikalık yolu 10 dakikada 20 dakikada giden insanlar var. Bitsin ki buradaki insanlar bu zulümden kurtulsunlar. Metro çalışması yüzünden 5 TL'lik yola 25 TL, 50 TL'lik yola 100 TL ödeyen insanlar var. Zannetmiyorum ama inşallah biter" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ataköy - Bahariye metrosu ihalesini 2015 yılında gerçekleştirdi. İlk kazma 2016 yılı ortalarında vuruldu. Çalışmaların 2019 yılında bitmesi ve metro hattının açılması planlandı. Ancak metro inşaatı çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü istenilen hızda ilerlemedi. 7 yıldır devam eden metro çalışması bölgede trafiği hem de esnafları zor durumda bıraktı. Metro çalışmaları nedeniyle oluşan trafik ve toz bulutu, esnafı canından bezdirdi.

Ataköy İkitelli metrosunun 11,3 kilometre uzunluğundaki Bahariye - Ataköy istasyonları arasının 2024 yılında kullanıma açılması hedefleniyor. Metro hattında Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, İhlas Yuva, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, 15 Temmuz, Halkalı Caddesi, Atatürk Mahallesi istasyonları bulunuyor.

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