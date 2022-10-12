Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflar için 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla kredi kampanyası başlattıklarını bildirmesinin arından birçok esnaf, Esnafa düşük faizli kredi başvurusu ne zaman? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki birçok esnafın heyecanla beklemekte olduğu Esnafa düşük faizli kredi başvurusu ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve Halkbank aracılığı ile 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla kredi kampanyası, birçok esnafın gündeminde yer alıyor. Bu nedenle konu hakkında en sık araştırılan sorulardan birisi de Esnafa düşük faizli kredi başvurusu ne zaman? Oluyor. Peki birçok esnafın heyecanla beklemekte olduğu Esnafa düşük faizli kredi başvurusu ne zaman?

ESNAFA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve Halkbank aracılığı ile 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla kredi kampanyası için henüz net bir tarih belirtilmedi. Söz konusu kredi için net açıklamaların kısa süre içinde Halkbank tarafından ve ilan edilmesi bekleniyor. Konu hakkındaki gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.