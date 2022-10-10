Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa bir müjde verdi. Peki, Esnafa destek kredisi nedir, şartları neler? 100 bin TL esnaf kredisi başvuru şartları ne? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan toplantıda birçok önemli konu ele alındı. Öte yandan gündemin en kritik 3 konusu da toplantıda görüşülecek konu başlıkları arasında yer alıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla gündeme gelen başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu toplantıda ele alındı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa bir müjde verdi. Peki, Esnafa destek kredisi nedir, şartları neler? 100 bin TL esnaf kredisi başvuru şartları ne? Detaylar haberimizde...

ESNAFA DESTEK KREDİSİ NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada esnafa kredi müjdesi verdi. Halkbank üzerinden 100 milyar liralık yeni bir destek paketini devreye alacaklarını söyleyen Erdoğan, "Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

100 BİN TL ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Kabine toplatısının ardından yaptığı konuşmada esnafa kredi müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek." ifadelerini kullandı.