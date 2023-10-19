Esnafa 5 yıl erken emeklilik avantajı! Bağ-Kur-SSK prim eşitliği geliyor! 7200 gün sınırı uygulanacak

Yeni dönemde sosyal destek çalışmaları hız kazandı. Ev kadınlarına prim, annelere yaş desteğinin yanı sıra esnaflara 5 yıl erken emeklilik avantajı geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik için gerekli olan BAĞ-KUR prim gün sayısının düşürülmesinde çalışmalara başlandığını açıklamıştı. Böylelikle sosyal güvenlik reform yapılacak.

Milyonlarca kişinin geleceğini etkileyecek yeni sosyal güvenlik politikaları için çalışmalar sürüyor. Esnaflardan ev hanımlarına kadar milyonları etkileyecek düzenlemeler devreye girecek.

Bağ-Kur'luların prim gününde indirim, ev kadınlarına emeklilik, sigorta primi desteği gibi projelerin hayata geçmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz gün TRT Haber'de katıldığı programda açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının düşürülmesine yönelik çalışmalara başlandığını ifade etmişti.

ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK GELİYOR

2008'de hayata geçen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7.200 gün yani 20 yıl olmuştu. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin günde kaldı. Bağ-Kur sigortalı birisi emekli olmak için daha uzun süre prim ödemek zorunda kalıyor ve daha geç emekli oluyor.

Çalışma hayatında reform niteliğinde olacak uygulamaya göre, Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülecek. Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak.

1 milyon BAĞ-KUR'luyu etkilemesi beklenen düzenlemenin ilk etapta küçük esnaflar denilen bakkal, manav, kuaför gibi mesleklerde çalışanları kapsayacağı düşünülüyor.

EV KADINLARINA AYLIK BAĞLANACAK

Sosyal güvenlik sisteminde bir diğer uygulama ev kadınlarına emeklilik olacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında 3'te 1 prim desteği verilmesi öngörülüyor. En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 4.292 TL tutarındaki priminin 1.430 lirasında devlet katkısı olacak. Çocuk sayısı, engelli çocuğun bulunması gibi durumlarda şartlar esneyecek.

KIDEM TAZMİNATI VE EYT

Kıdem tazminatında sistem değişikliğine ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının böyle bir çalışması şu an için yok. Bakan Işıkhan, kıdem tazminatı değişikliğiyle ilgili "İşçilerimiz, işverenlerimiz, sendikalarımız rahat olsunlar. Orta Vadeli Program'da da aslında ifade ettiğimiz bir cümle yer almamakta." sözlerini kullanmıştı.

Yaklaşık 2 milyon kişi EYT kapsamında emekli oldu. Ancak 120 bine yakın EYT'linin emeklilik işlemleri devam ediyor. EYT'lilerin emekli olma sürecinin aralık ayının ortasında biteceği düşünülüyor.