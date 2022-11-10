ESNAF KEFALET KREDİSİ nedir, kimlere verilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf kredisi açıklaması sonrası, Esnaf kredisi başvuru şartları gündeme geldi. Milyonlarca esnafı ve iş sektörünü ilgilendiren düzenlemeyi esnaf ve iş dünyası yakından takip ediyor. Peki ,Esnaf kredisi kimleri kapsıyor başvuru şartları neler, krediye başvuru nasıl yapılıyor? İşte merak edilenler...

Son Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaflara düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı tanınacağını müjdelerken vatandaşlar esnaf kredisi nedir, kimlere verilir, başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtını aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

ESNAF KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?

Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri ve esnaf olmak isteyen genç girişimciler krediden yararlanacak.

Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak. İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL'ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek. Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1.5 milyon TL'ye kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verilecek.

ESNAF KREDİSİNEBAŞVURU ŞARTLARI NELEDİR?

Esnaf kredi destek paketine; 500 bin TL üst limitli esnaf kredisine Esnaf ve sanatkarlar Odası ve Siciline kayıtlı faal esnaf ve sanatkarlar başvura bilmektedir.

ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Esnaf kredisine başvurmak isteyen kişiler, Esnaf ve sanatkarlar, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) ortağı ise kooperatifleri aracılığıyla, kooperatif ortağı değil ise yetkili Halkbank şubelerinden kredi başvurularını, Kimlik Belgesi, Esnaf Oda Kayıt Belgesi ve Vergi Levhası örneğini ileterek yapabilmektedirler.