Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklama ile Esnaf Destek Paketi kredilerinin miktarını vatandaşa duyurdu. Esnafın gündeminde yer alan kredi desteği hakkında merak edilenler ise arama motorlarında Esnaf Destek Paketi kredisi ne kadar oldu? Esnaf kredi miktarı ne kadar, kaç TL? soruları aratıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Merak edilenler arasında ise Esnaf Destek Paketi kredisi ne kadar oldu? Esnaf kredi miktarı ne kadar, kaç TL? soruları yer aldı.

ESNAF DESTEK PAKETİ KREDİSİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Esnafla Buluşma Programı'nda esnafa yönelik müjdeleri art arda sıraladı. Erdoğan, "Destek paketi limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ESNAFIMIZIN ŞİKAYETİ VARSA HEMEN ÇÖZÜME YÖNELİYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Darbeci hainlere sokakları dar edenlerin önemli bir kısmı esnafımızdı. Birileri sosyal medyadan atacakları mesajın tonunu belirlemek ile meşgulken bizim esnaflarımız 15 Temmuz'da silahlara meydan okuyordu. Önce esnafımıza bakıyoruz. Orada huzur var ise tamam diyoruz. Şikayet varsa hemen çözüme yöneliyoruz.

"ÇOK BÜYÜK MÜCADELE VERDİK"

Yaşanan her kargaşadan sonra kısa sürede toparlanmamızı esnafımızın gayretine borçluyuz. Anadolu'da esnaf demek Ahi demektir. Ahi demek kardeş demektir. Esnaflarımız ile Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun. Dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen bir KOVİD-19 süreci yaşadık. Yetmedi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bir de enerji krizi eklendi. ABD'den Avrupa'ya herkes son 60-70 yılın en yüksek enflasyonu ile yaşıyor. Türkiye güçlü altyapısı ile bu süreçten kendini pozitif ayrıştırmıştır. Bazı sıkıntılar da yaşadık. Çok büyük mücadele verdik. Esnaflarımızın ve çalışanlarımızın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler aldık.

"HİBE OLARAK VERDİĞİMİZ DESTEK 4,3 MİLYAR LİRADIR"

Salgın döneminde esnafa sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak 4,6 milyar lira kaynak aktardık. 3-5 bin lira civarında hibeler olarak verdiğimiz destek 4,3 milyar liradır. Halkbank kredilerinde 2020 ve 2021 yıllarında 14 milyar liralık ertelemeler yaptık. 850 milyar liralık borçların yeniden yapılandırılmasını temin ettik. Vergi ve SSK borç yapılandırmalarında kredi garanti kefaletlerinin yükseltilmesine, mali sicil affına kadar pek çok kolaylık sağladık. Bunlardan biri de kazancı basit usulle tespit edilen esnafı gelir vergisi dışında tutarak beyanname verdirtmedik. Bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktık. Verdiğimiz destek ve iyileştirmeler sayesinde sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktık.

"YATIRIMLARDAKİ KREDİ LİMİTİNİ 1,5 MİLYON LİRAYA YÜKSELTTİK"

Dikkat ederseniz bunlar salgın dönemi ve sonrasına ilişkin çalışmalarımızdır. Son 20 yıldır esnafımıza verdiğimiz destekleri saymaya kalksak saatler, hatta günler sürer. Esnafın Halkbank'tan kullandığı kredi limitini 5 binden 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki düşüşe paralel olarak esnafın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50'ye kadar artırdık.

"DESTEK PAKETİNDEN 136 BİN ESNAFIMIZ FAYDALANDI"

Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. Esnafa verilen destek paketi limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz."