Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Esmeray Özadikti hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Esmeray Özadikti'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Esmeray Özadikti kimdir? Esmeray Özadikti kaç yaşında, nereli? Esmeray Özadikti hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Esmeray Özadikti hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Esmeray Özadikti'nin hayatını araştırıyor. Peki, Esmeray Özadikti kimdir? Esmeray Özadikti kaç yaşında, nereli? Esmeray Özadikti hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ESMERAY ÖZADİKTİ KİMDİR?

Esmeray Zeynep Özatik (d. 1973, Kars), tiyatrocu, köşe yazarı, LGBT aktivisti.

Esmeray adıyla da tanınır. Kars'tan İstanbul'a 15 yaşındayken göç etti. Mezopotamya Kültür Merkezi'nde tiyatro, Türkçe, Kürtçe dersleri aldı. Dario Fo'nun kısa kadın oyunu Tecavüz'ü iki farklı versiyonla oynayarak kendi özyaşamından bir tecavüz öyküsü ile birlikte sahneledi (2009). Tiyatro Amargi'nin sahneye koyduğu, büyük şehre göç etmiş 13 kadının öyküsünü konu edinen Yazmadan Dökülenler adlı oyunun rejisinde ve oyuncu kadrosunda görev aldı. Bir transekssüelin Kars'tan İstanbul'a yaptığı yolcuğu konu alan, kendi deneyimlerinden derlediği Cadının Bohçası ve onun devamı niteliğindeki Yırtık Bohça adlı tek kişilik anlatılar ile cinsel kimliği farklı olan insanların nelere maruz kaldığını sergiledi. Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı sürecini Kestirmeden Hikayeler" adıyla sahneye taşıdı.

Ekim 2013'te gerçekleşen Halkların Demokratik Partisi I. Olağanüstü Kongresi'nde Parti Meclisine girdi. Taraf Gazetesi'nde Cadının Bohçası adlı köşeyi yazmıştır.