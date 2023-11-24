İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Esma Bekar hakkında (Akşener'in Özel Kalem Müdürü) dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Esma Bekar kimdir? Esma Bekar mesleği ne?

Esma Bekar kimdir? Esma Bekar mesleği ne?

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programının konuğu oldu. Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Esma Bekar kimdir? Esma Bekar mesleği ne?

ESMA BEKAR KİMDİR?

Esma Bekar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürüdür. Kendisi hakkında dönem dönem çeşitli iddialar ileri sürülmüştü.

Meral Akşener'in özel kalem müdürü olarak görev yapan Esma Bekar, bu pozisyonunda parti içinde önemli bir role sahiptir.