Eşlerin birbirine 'Alo' demesi boşanma sebebi mi, neden?

Eşlerin 'Alo' demesi boşanma sebebi mi, neden? Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal olacak bir karar çıktı. Buna göre eşlerin birbirlerine "Alo" demesi boşanma sebebi sayılabilecek.

EŞLERİN BİRBİRİNE ALO DEMESİ BOŞANMA SEBEBİ Mİ?

Samsun'da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme, eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birinin eşine "Alo" diye hitap etmesini ayrıca kusur saydı ve boşanmalarına karar verdi.