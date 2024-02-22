Eşlerin birbirine 'Alo' demesi boşanma sebebi mi, neden?
Eşlerin birbirine 'Alo' demesi boşanma sebebi mi, neden? Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilginç bir karara imza attı. Bir boşanma davasında eşlerden birinin diğerine 'Alo' demesini kusurlu davranış olarak kabul eden mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.
Eşlerin 'Alo' demesi boşanma sebebi mi, neden? Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal olacak bir karar çıktı. Buna göre eşlerin birbirlerine "Alo" demesi boşanma sebebi sayılabilecek.
EŞLERİN BİRBİRİNE ALO DEMESİ BOŞANMA SEBEBİ Mİ?
Samsun'da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme, eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birinin eşine "Alo" diye hitap etmesini ayrıca kusur saydı ve boşanmalarına karar verdi.
- Her iki taraf avukatı davada alınan bazı kararlara itiraz ederek istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. İstinaf taleplerinin incelenmesinin ardından tarafların talepleri reddedilince bu kez temyize gidildi.
- Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşine "Alo" diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi.
- Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Fatih Karamercan, kararın doğru yorumlanması gerektiğini söyledi. Karamercan, "Alo" şeklindeki hitabın boşanma sebebi sayılabilmesi için üçüncü şahısların da bunu duyup eşin küçük düşürülmüş olması durumun yaşanması ve bunun süreklilik arz etmesi gerektiğini belirtti. "Alo" sözcüğünün artık boşanma sebebi sayılabileceğini duyan vatandaşlar ise Yargıtay'ın verdiği bu kararı şaşkınlıkla karşıladı.