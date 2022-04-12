Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz ne zaman başlıyor? EDHO ne zaman başlıyor? EDHO hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz ne zaman başlayacak? ATV'de yayınlandığı dönem fenomen haline gelen ve Türk dizi tarihindeki en çok izlenen diziler arasına girmeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı haberinin ardından dizi severler tarafından internette en çok merak edilen konular arasına girmeyi başardı. Konuyla ilgili internette en çok "Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz ne zaman başlayacak? EDHO ne zaman başlıyor? EDHO hangi kanalda, ne zaman başlayacak?" soruları araştırılmakta. İşte merak edilen tüm soruların cevapları.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümüyle BluTV'de yayınlanacak. Yeni sezon için çekilen dizinin isim değişikliğine giderek "Son Efsane" ismiyle ekranlara Film şeklinde geleceği iddia edildi. Yayın tarihi ile şu an için BluTV'den gelecek olan resmi açıklamanın ardından belli olması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Son Efsane filminde Dizinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hapiste, ATV'nin "Okul Yolunda" dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer de yurt dışında sürgünde gösterileceği için dizide yer almayacak.

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