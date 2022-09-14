Eskişehirspor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eskişehirspor - Çankaya FK maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK hedefine ulaşmak isteyen Eskişehirspor - Çankaya FK bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Eskişehirspor - Çankaya FK maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Çankaya FK maçı ne zaman?