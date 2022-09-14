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Eskişehirspor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eskişehirspor - Çankaya FK maçı şifresiz mi?

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Eskişehirspor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eskişehirspor - Çankaya FK maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK hedefine ulaşmak isteyen Eskişehirspor - Çankaya FK bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Eskişehirspor - Çankaya FK maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Çankaya FK maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK heyecanla beklenen müsabakada Eskişehirspor - Çankaya FK karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Eskişehirspor - Çankaya FK maçı şifresiz mi? Eskişehirspor - Çankaya FK maçı hakemi kim? Eskişehirspor - Çankaya FK maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Eskişehirspor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eskişehirspor - Çankaya FK maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Eskişehirspor ile Çankaya FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Eskişehirspor-Çankaya FK Maçı, 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Eskişehirspor-Çankaya FK Maçı, saat 19:00 başlayacak.

Eskişehirspor ve Çankaya FK, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, Eskişehir'da, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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