Yangının kontrol altına alınması için cansiperane mücadele veren AKUT (Arama Kurtarma Derneği) gönüllülerinden 5 kişi, yangınla mücadele sırasında hayatını kaybetti. "Eskişehir yangınında kaç görevli şehit oldu?" sorusunun yanıtı, AKUT'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile netleşti. Peki, Eskişehir yangınında kaç görevli şehit oldu? İşte detaylar...

AKUT'TAN ŞEHİTLER İÇİN AÇIKLAMA

Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) yapılan yazılı açıklamada, "Arama Kurtarma Derneği olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına yönelik müdahale çalışmalarımız sırasında, görev başındaki beş gönüllümüzü kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Hayatını kaybeden gönüllülerimiz Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, İlker Onarıcı, Muharrem Can, Bayram Eren Arslan ülkemizin ormanlarını ve insan hayatını korumak adına, zorlu koşullarda fedakarca mücadele etmekteydi. Her biri, AKUT'un gönüllülük ruhunu, insan hayatına duyulan sonsuz saygı ve sorumlulukla yaşatıyordu. Kaybımız büyük, acımız tarifsiz. AKUT gönüllerimize ve hayatını kaybeden orman çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" denildi.

NAAŞLARI DNA İNCELEMESİ İÇİN ANKARA'DA

Orman şehitlerinin naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu. Şehitlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.