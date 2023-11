Eskişehir Valiliği C Tepesi Yolunu Yeniliyor

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) İnönü İlçesindeki C Tepesi Yolunu yeniliyor.

Eskişehir İnönü İlçesinde paraşüt ve hava sporları tutkunları tarafından sıkça kullanılan yaklaşık 2 kilometrelik C Tepesi Yolu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatları doğrultusunda Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından kilitli parke taşı yapım işine başlanıldı. Yol yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği C Tepesi yolunda çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak ilçe sakinlerinin ve hava sporları sevenlerinin kullanımına açılacak. C Tepesi yolunun yenilenme ve yapım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Eskişehir Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'un talimatlarıyla ilçemiz C Tepesi yolunda yapımına başlanan kilitli parke taşı yapım çalışmaları devam etmektedir. Yol yapım çalışmalarına vermiş oldukları desteklerden dolayı Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a ve İlçe Kaymakamımız Sayın Tolga Ustaoğlu'na şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi. C Tepesi Yolunun yenilenme ve yapım çalışmalarından memnuniyet duyan ilçe sakinleri Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a, İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu'na ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR