Eskişehir TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! Eskişehir TOKİ Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası!

TOKİ kura çekimini canlı takip etmek için CANLI İZLE! Eskişehir TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! ulaşmak isteyenler araştırıyor. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Mamuca Mahallesi'nde 4 etap halinde yapımı süren 2 bin 297 TOKİ kontu için kuralar çekilecektir. CANLI İZLE! Eskişehir TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! CANLI İZLE! Eskişehir TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası!

Türkiye'nin her yerinde vatandaşlara sosyal konut imkanı sağlayacak olan projede başvurular tamamlandı. Ardından, her ilde kura çekimleri başladı. CANLI İZLE! Eskişehir TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! araştırılıyor. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Mamuca Mahallesi'nde 4 etap halinde yapımı süren 2 bin 297 TOKİ kontu için kuralar bugün saat 11.00'de çekilecektir. CANLI İZLE! Eskişehir TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! Kura çekimlerini takip etmek için CANLI İZLE! Eskişehir TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! Detaylar haberimizdedir…

ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Eskişehir TOKİ kura çekimi 22 Kasım 2023'de saat 11.00'de yapılacaktır.

ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için E- Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.

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