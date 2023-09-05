Eskişehir Tarihi Odunpazarı Evleri'nde Turist Akını

Eskişehir'de turistlerin gözde mekanlarından birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri esnafı, bu sene işlerin düşük olmasını beklerken yoğun talep gösterilmesi karşısında memnun olduklarını söyledi.

Eskişehir Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bu yaz sezonu hareketli geçti. Yaz aylarının başlarında meydana gelen kuvvetli sağanak yağışlar sebebiyle işlerin yavaş devam etmesini bekleyen esnaf, daha sonra gelen turistlerden memnun. Hediyelik eşyalara yoğun talep gösterildiğini belirten Odunpazarı esnafı, magnetler başta olmak üzere lületaşı ürünü, Eskişehir yazılı kupa, tepsi ve anahtarlık gibi hediyelik eşyalar ile doğal taşların çok satıldığını belirtti. Tur planı yapan vatandaşların deprem felaketinden sonra rotasyonlarını Eskişehir'e kaydırmaya başladıklarını gözlemleyen bölge esnafı, an itibariyle turist akınlarının devam ettiğini aktardı.

"Biz işlerin durgun geçmesini bekliyorduk ama tam tersi oldu"

Tarihi Odunpazarı Evleri'nde esnaflık yapan Bülent Elbasan, bu sene beklemedikleri oranda ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Sadece mayıs ayındaki seçimlerin ve yaz aylarının başlarında etkili olan yağmurlu havalarda işlerinin düştüğünü ifade eden Elbasan, "İşlerimiz şu anda çok güzel gidiyor. Ancak bu sene büyük bir deprem felaketi yaşadık ve hepimiz bundan derinden etkilendik. Oraya gidecek bir turist akını rota değişikliğine girdi. Bu rotalardan birisi de Eskişehir oldu. Yani o tarafları iptal edip bu taraflara gelenler var. Dolayısıyla bu sezon daha hareketli oldu. Turistlerimiz ilk olarak magnetlerden alışveriş yapıyorlar. Burada lületaşı meşhur, ustalarımız var. O yüzden lületaşı ürünleri de ilgi görüyor. Üzerinde Eskişehir yazan kupa, tepsi, kül tablası ya da anahtarlık olsun hepsi satılıyor. Onun dışında doğal taşa büyük bir ilgi var. Önceden özellikle gençler çok alıyordu. Şimdi herkes almaya başladı. Çünkü hepsinin ayrı ayrı anlamı var ve bazılarının şifa özelliği de bulunuyor" dedi. - ESKİŞEHİR