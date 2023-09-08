Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sel riski olan şehirler ve bölgeler internet üzerinde araştırılıyor. Eskişehir sel riski var mı? Sorusu da bu nedenle gündemde yer alıyor. Peki, Eskişehir sel riski var mı? Eskişehir'de sel, su baskını olma ihtimali var mı?

Eskişehir sel riski var mı? Sorusu, özellikle Eskişehir'de yaşamakta olan vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Eylül ayına girilmesiyle birlikte sağanak yağışlar yurtta etkisini göstermeye başladı. Sel felaketlerinde geçtiğimiz günlerde Kırklareli'nde 6, İstanbul'da 2 kişi hayatını kaybederken; bugün için ise Batı Anadolu'daki bazı şehirlere kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Peki, Eskişehir sel riski var mı? Eskişehir'de sel, su baskını olma ihtimali var mı?

ESKİŞEHİR SEL RİSKİ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Uşak ve Balıkesir'in güneydoğusu, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Buna göre Eskişehir'de sel, su baskını olma ihtimali bulunuyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Öte yandan bugün için Kütahya'ya turuncu, Eskişehir'e ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

SARI VE TURUNCU KOD NE ANLAMA GELİYOR?

Afad'ın 'sarı kodu', hava durumu yönündeki 'potansiyel tehlike' anlamına geliyor. 'Sarı kod' uyarısıyla 'meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması' isteniyor.

AFAD'ın 'turuncu kodu', sarı koddan daha üst bir seviyeyi ifade ediyor. 'Turuncu kod', hava durumunun tehlikeli olduğunu belirtiyor. 'Turuncu kod', "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.