Eskişehir Posta Kodu Nedir? Eskişehir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Eskişehir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?

Eskişehir posta kodu numarası ne? Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Eskişehir) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Eskişehir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Eskişehir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

POSTA KODU NEDİR?

Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.

Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.

ESKİŞEHİR'İN POSTA KODU KAÇTIR?

Eskişehir'in posta kodu 26000 'dır. Eskişehir'in tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.

Eskişehir posta kodu : 26000

ESKİŞEHİR VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI