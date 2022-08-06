Eskişehir Posta Kodu Nedir? Eskişehir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Eskişehir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Eskişehir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Eskişehir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Eskişehir ilçelerinin posta kodları...
Eskişehir posta kodu numarası ne? Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Eskişehir) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Eskişehir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Eskişehir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Eskişehir'in posta kodu 26000 'dır. Eskişehir'in tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Eskişehir posta kodu : 26000
- Alpu posta kodu : 26850
- Beylikova posta kodu : 26750
- Çifteler posta kodu : 26700
- Günyüzü posta kodu : 26663
- Han posta kodu : 26710
- İnönü posta kodu : 26670
- Mahmudiye posta kodu : 26800
- Mihalgazi posta kodu : 26880
- Mihalıççık posta kodu : 26940
- Odunpazarı posta kodu : 26250
- Sarıcakaya posta kodu : 26870
- Seyitgazi posta kodu : 26960
- Sivrihisar posta kodu : 26625
- Tepebaşı posta kodu : 26170