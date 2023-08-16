Eskişehir orman yangını son dakika! Eskişehir orman yangını söndürüldü mü? Eskişehir çıkan yangında son durum nedir?

Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak orman yangınları da peş peşe çıkmaya başladı. Eskişehir çıkan yangında son durum nedir ve Eskişehir orman yangını söndürüldü mü sorularına yanıt aranıyor. Peki, Eskişehir orman yangını söndürüldü mü? Eskişehir çıkan yangında son durum nedir?

Antalya, Eskişehir, Bolu, Bayburt ve Bingöl'de peş peşe orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Eskişehir ormanlık alanda çıkan yangında son durum nedir merak edilirken, Eskişehir orman yangını söndürüldü mü sorusuna yanıt aranıyor. Eskişehir orman yangını söndürüldü mü? Eskişehir çıkan yangında son durum nedir? soruları gündeme geliyor. Eskişehir orman yangını söndürüldü mü? Eskişehir çıkan yangında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

ESKİŞEHİR ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Eskişehir Alpu ilçesi Taştepe mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Tarla gözetleme kulesinden 12.30 sularında fark edilen ve büyüyerek devam eden yangının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor. Alanda 12 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye, 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağının yanı sıra 100'den fazla personel yangına müdahale ediyor.

ESKİŞEHİR ÇIKAN YANGINDA SON DURUM NEDİR?

Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak orman yangınları da peş peşe çıkmaya başladı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Eskişehir çıkan orman yangınına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.