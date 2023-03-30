Soğuk ve karlı günlerin ülkemize giriş yapmasının ardından öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını araştırdı. 30 Mart günü Eskişehir'de okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki, Eskişehir okullar tatil mi? 30 Mart bugün Eskişehir okul var mı, yok mu?

Bolu okullar tatil mi? 30 Mart bugün Bolu okul var mı, yok mu?

30 Mart günü ülkemizin birçok yerinde kar yağışının olması sebebiyle çoğu yerde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler ise arama motorlarında Eskişehir'de okulların tatil edilip edilmediğini araştırdı. Peki, Eskişehir okullar tatil mi? 30 Mart bugün Eskişehir okul var mı, yok mu?

ESKİŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir Valiliği tarafından henüz okulların tatil olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.