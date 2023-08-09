Eskişehir Kentpark Yapay Plajı Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı 2023 yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğruyor. Sıcak havadan bunalan binlerce misafir plajın tadını çıkarırken plaja yurt içi ve yurt dışından turistler de büyük ilgi gösteriyor. Sıcaklığın zirveye ulaştığı 5-6 Ağustos tarihlerinde yaklaşık 2 bin misafiri ağırlayan yapay plaj ve olimpik havuz, açıldığı tarih olan 22 Haziran'dan bugüne 22 binden fazla misafiri ağırladı. Bu yıl tesiste oluşturulan plaj voleybolu da büyük ilgi gördü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı 2023 yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğruyor. Sıcak havadan bunalan binlerce misafir plajın tadını çıkarırken plaja yurt içi ve yurt dışından turistler de büyük ilgi gösteriyor. Sıcaklığın zirveye ulaştığı 5-6 Ağustos tarihlerinde yaklaşık 2 bin misafiri ağırlayan yapay plaj ve olimpik havuz, açıldığı tarih olan 22 Haziran'dan bugüne 22 binden fazla misafiri ağırladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark'ta yer alan yapay plajı 2023 yaz sezonunda da ziyaretçilerini ağırlıyor. Aşırı sıcak hava dalgası ile birlikte plaja olan ilgi katlanırken, tesis önünde zaman zaman kuyruklar oluştu. Sıcaklığın zirveye ulaştığı 5-6 Ağustos tarihlerinde yaklaşık 2 bin misafiri ağırlayan yapay plaj ve olimpik havuz, açıldığı tarih olan 22 Haziran'dan bugüne 22 binden fazla misafiri ağırladı. Bu yıl tesiste oluşturulan plaj voleybolu da büyük ilgi gördü.

"BOZKIRIN ORTASINDA DENİZ HAVASI ALMAK ÇOK ÖZEL BİR AYRICALIK"

Plajı çok beğendiklerini söyleyen ziyaretçiler, "Bozkırın ortasında deniz havası almak çok özel bir ayrıcalık. Özellikle sıcak bir dönem yaşadığımız bugünlerde tatile gitme imkanı olmayanlar için güzel bir alternatif oldu. Sevdiklerimizle geldik ve çok eğlendik. Hemen yanı başımızdaki bu güzel tesisi Eskişehir'e kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz" dedi.

Kentpark'ta 350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzu da bulunan yapay plajda, boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar da görev yapıyor.

Kentpark Plajı haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.