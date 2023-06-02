Eskişehir kaç milletvekili çıkarıyor? Eskişehir milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Eskişehir AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Eskişehir kaç milletvekili çıkarıyor? Eskişehir milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Eskişehir milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

ESKİŞEHİR KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Eskişehir'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Eskişehir ilinden 6 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?