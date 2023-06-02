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Eskişehir kaç milletvekili çıkarıyor? Eskişehir milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Eskişehir AK Parti ve CHP milletvekil listesi

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Eskişehir milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Eskişehir milletvekilleri kimler? Eskişehir seçim sonuçları nedir? Eskişehir kaç milletvekili çıkarıyor? Eskişehir milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...

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Eskişehir kaç milletvekili çıkarıyor? Eskişehir milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Eskişehir milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

ESKİŞEHİR KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Eskişehir'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Eskişehir ilinden 6 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

CHP Milletvekilleri

Utku Çakırözer

Jale Nur Süllü

İbrahim Arslan

AK Parti Milletvekilleri

Fatih Dönmez

Ayşen Gürcan

İyi Parti Milletvekilleri

İdris Nebi Hatipoğlu

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Eskişehir Gündem Politika Haberler

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