Eskişehir'in ilk TOGG'u sahibini buldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen TOGG otomobili sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Eskişehir'de ilk TOGG'un sahibi iş adamı Ergün Baykaler oldu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen TOGG otomobili sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Eskişehir'de ilk TOGG'un sahibi iş damı Ergün Baykaler oldu.

Türkiye geneli için 16. sırada şans bulan Ergün Baykaler aracına kavuştu. Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği Başkanı Hüseyin Acar ve ailesi ile deneme sürüşü yapan Baykaler, milli ve yerli otomobilde emeği geçenlere teşekkür etti. Çekilişe katıldığını belirten Baykaler, "Bize çıkacağını hiç beklemiyorduk. Haberi aldıktan sonra çok sevindik. Kendimizi gururlu hissediyoruz. Arabadan daha ötesi bir araç. Eskişehir'de ilk olduğu için kentte büyük ilgi görüyor. Yolda çevirip arabaya bakmak ve fotoğraf çekmek isteyen çok fazla insan oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR