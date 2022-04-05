ESKİŞEHİR (Haberler.com) - Eskişehir iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Eskişehir'de iftar ne zaman açılacak? Eskişehir sahur ne zaman yapılıyor? Eskişehir'de sabah ezanı ne zaman okunuyor? Eskişehir İftar ve Sahur vakti! 5-6 Nisan (Salı-Çarşamba) Eskişehir sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2022 Eskişehir imsakiye! Eskişehir Diyanet imsakiye saatleri ve detayları haberimizde...

ESKİŞEHİR 5-6 NİSAN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Eskişehir'de 5 Nisan Salı günü iftar saati 19:32 olarak açıklandı. 6 Nisan Çarşamba Sahur vakti imsak saati ise 05:01 olarak açıklandı.

4 Ramazan 1443 5 Nisan 2022 Salı 05:03 06:29 13:06 16:42 19:32 20:53

5 Ramazan 1443 6 Nisan 2022 Çarşamba 05:01 06:28 13:06 16:42 19:33 20:54

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 29, 50).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 50) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 66). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 206).

İFTAR DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi.

Onun iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine"de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik (ra), Resûlullah"ın iftarını şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (sav) akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı."

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:

"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.

2022 RAMAZAN TAKVİMİ

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 1 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.

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