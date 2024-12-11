Eskişehir hava durumu 11 Aralık | Bugün Eskişehir'de yağmur var mı?

Eskişehir hava durumu ve bugün Eskişehir hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 11 Aralık Eskişehir hava durumu! Eskişehir'de bugün yağmur var mı? Detaylar haberimizdedir…

11 ARALIK ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Eskişehir şehrinde 11 Aralık 2024 Çarşamba günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 12 derece olacağı tahmin edilmekte. 12 Aralık 2024 Perşembe günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 8 dereceyi gösterecek. 13 Aralık 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 5 dereceyi bulacak. 14 Aralık 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 5 dereceyi gösterecek.

HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ