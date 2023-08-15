Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı: TOKİ'ye sağlanan imkanlar özel sektöre de tanınmalı

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, konut sorununun çözülebilmesi için TOKİ'ye sağlanan imkanların özel sektöre de sağlanması gerektiğini söyledi.

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Eskişehir'de meslek odalarının da dikkat çektiği imarlı arsa ve konut sorunuyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, imarlı arsanın eksikliği, inşaat maliyetlerinin artması ve vatandaşların konut kredisine ulaşamaması nedeniyle tüketimin azaldığını ifade etti.

"İNŞAAT MALİYETLERİ DE ÖNEMLİ"

"Bütün şehirlerimizde olduğu gibi şehrimizde de konut sorunu var" diyen Çelik, "Bunu zaman zaman dile getirdim ben. Eskişehir'de yaklaşık 20 yıldan beri arsa üretilmiyor. İnşaatların en büyük bileşeni arsa payıdır. Sektör 550-600 iş koluna hitap eden bir sektör. Tabi sanayicilerin söylemleri doğru. Başta arsa üretilmek üzere inşaat maliyetleri de buna eklenirse, sadece arsayla olmuyor tabi. Doğal olarak inşaat maliyetleri de önemli. Şu anda inşaat maliyetleri Eskişehir'de ortalama 10 lira civarında metrekare inşaatların üretim birim fiyatı" dedi.

"TOKİ'YE SAĞLANAN İMKANLAR ÖZEL SEKTÖRE DE TANINMALI"

TOKİ'ye sağlanan imkanların özel sektöre de sağlanması gerektiğinin altını çizen Çelik, "Biz konut sorununu çözebilmek için şöyle bir şey diyoruz; devletimiz TOKİ aracılığıyla dar gelirliye ucuz konut üretmeye çalışıyor. Biz diyoruz ki devletimiz üretici değil aynı zamanda denetici olmalı veya bu arsa üretiminin, konut üretiminin özel sektöre de açılması gerektiğini ifade ediyoruz çünkü aşağı yukarı pandemiden beri arz talep dengesi bozuldu. Esnek çalışmadan dolayı üretim azaldı, arsanın olmayışı, inşaat maliyetlerinin artması, deprem yaşamamız, yurt dışından gelen yabancılar… Şu anda arz talep dengesi Türkiye'de de bozuldu, şehrimizde de bozuldu. TOKİ'ye sağlanan imkanlar neler? TOKİ'ler proje parası ödemez, arsaya para ödemez, altyapı parası yok, KDV yok. Yedi, sekiz tane vergiden muaf olarak üretim olduğundan acilen TOKİ'ye sağlanan imkanlar özel sektöre de tanınmalı" diye konuştu.

"VATANDAŞ KONUT KREDİSİ ÇEKEMİYOR"

Vatandaşın konut kredisine ulaşamadığını belirten Çelik, "Şu anda dar gelirliler konut kredisine ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Konut kredi faizi 6 ay önce 1,20 ise şu anda özel bankalarda 3,50'ler civarında. Artı istedikleri rakamı da alamıyorlar. Krediye ulaşamamaktan dolayı tüketim de olmuyor. Maliyetler de artınca, gördüğümüz kadarıyla piyasa gitgide daralıyor. Dolar ve altının çıktığını düşünürsek maliyetler, fiyatlar otomatik olarak artıyor" şeklinde konuştu. Önümüzdeki günlerde konut fiyatlarının artacağını söyleyen Çelik, "Gayrimenkul piyasası ekonomiyle çok alakalı bir konu. Fiyatların bu şekilde yükselmesiyle inşaat sektöründe fiyatların düşmesi beklenemez. Maliyetler her geçen gün arttığı için fiyatlar düşmez. Bir gün önce gayrimenkulünü alan karlı diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde daha da artacağını düşünüyorum" dedi.

"LOJMAN ÜRETMEK DE BİR ALTERNATİFTİR"

Büyük firmaların çalışanları için konut üretmesinin sorunun çözümüne katkı sunacağını belirten Çelik, "Sıkıntıyı atlatabilmek için büyük firmalarımız, şirketlerimiz var şehrimizde. Bunlar da belediyelerle iş birliği yaparak en azıdan yanlarında çalışan insanlara konut üretebilirler. Bunların maaşından kesebilirler. Bu da bir öneri. Böylece yanlarında çalışanların konut sorununu çözmüş olurlar ve piyasayı da rahatlatmış olurlar. Lojman üretmek de bir alternatiftir" ifadelerini kullandı.