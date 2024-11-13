Eskişehir elektrik arıza! 13 Kasım Eskişehir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi, elektrik ne zaman gelecek?
Eskişehir elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler hangisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Eskişehir'de 13 Kasım Çarşamba günü elektrik olmayan ilçeler hangisi ve Eskişehir'de elektrik ne zaman gelecek merak ediliyor. Eskişehir elektrik arızası olan ilçeler ve mahalleler hangisi ve Eskişehir'de elektrik hangi saatlerde olamayacak merak ediliyor. Peki, Eskişehir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi?
13 Kasım Çarşamba günü Eskişehir'de hangi ilçelerde elektrik olmayacak ve Eskişehir'de elektrik ne zaman gelecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Eskişehir'in ilçelerinde yaşanan elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak ve ne zaman elektrikler gelecek insanlar tarafından araştırılıyor. Eskişehir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 13 Kasım Çarşamba Eskişehir'de elektrik ne zaman gelecek? Detaylar haberimizdedir…
ESKİŞEHİR ELEKTRİK ARIZA
Eskişehir'de 13 Kasım'da Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Etkilenen ilçeler arasında Tepebaşı, Odunpazarı, Sarıcakaya ve Mihalıççık bulunuyor. Kesintiler genellikle birkaç saat sürmekle birlikte, çalışma süresine göre değişiklik gösterebiliyor.
13 KASIM ESKİŞEHİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?
Güncel kesinti bilgilerine göre, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde yaklaşık 7-8 saatlik planlı kesintiler bekleniyor. Bu çalışmalara ilişkin ayrıntıları OEDAŞ'ın resmi sitesi veya kesintileri listeleyen siteler üzerinden takip edebilirsiniz.