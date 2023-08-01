Eskişehir'de bugünden itibaren uygulanmaya başlanan zam sonrası 200 gram ekmek fiyatı değişti. Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar ise Eskişehir ekmek zam mı geldi? Eskişehir'de ekmek ne kadar? sorularına yanıt arıyor.

Eskişehir ekmek zam mı geldi? Eskişehir'de ekmek ne kadar? soruları araştırılıyor. Son günlerde Türkiye'deki birçok ilde olduğu gibi Eskişehir'de de ekmeğin fiyatı arttı. Daha önce 5 liraya satılan 200 gram ekmek fiyatı şimdi değişti. Peki, Eskişehir ekmek zam mı geldi? Eskişehir'de ekmek ne kadar?

ESKİŞEHİR EKMEK ZAM MI GELDİ?

Eskişehir'de bugünden itibaren uygulanmaya başlanan zam sonrası 200 gram ekmek 7 liradan satılmaya başlandı. Bazı fırıncılar, ürün girdi maliyetleri nedeniyle mevcut artırımın yetersiz olduğunu belirtirken, bazı vatandaşlar ise esnafın verilen devlet desteğine rağmen fırsatçılık yaptığını ifade etti.