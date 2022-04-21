Eskişehir deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 21 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Eskişehir deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 21 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Eskişehir deprem son dakika haberleri.

ESKİŞEHİR DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Eskişehir şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 21.04.2022 05:51:35 Türkiye 2.5 Van Tusba - - 38.6821 43.1680 6.94 ML 21.04.2022 05:39:05 Türkiye 1.0 Burdur Gölhisar - - 37.2591 29.5543 4.89 ML 21.04.2022 04:48:55 Ermenistan 1.8 Lori - - - 41.1830 44.1648 7.32 ML 21.04.2022 04:14:05 Türkiye 2.1 Elazig Sivrice - - 38.3836 38.8836 7.28 ML 21.04.2022 03:53:43 Türkiye 1.8 Ankara Haymana - - 39.4745 32.3940 7.23 ML 21.04.2022 03:25:43 Türkiye 2.6 Malatya Kale - - 38.3473 38.7728 11.39 ML 21.04.2022 01:44:43 Türkiye 1.2 Antalya Demre - - 36.2541 29.8431 7.00 ML 21.04.2022 01:39:38 Türkiye 1.1 Manisa Demirci - - 38.9883 28.7055 6.65 ML 21.04.2022 01:16:46 Türkiye 1.2 Erzurum Aziziye - - 40.1001 40.6661 7.01 ML 21.04.2022 01:07:57 - 1.2 - - - Marmara Denizi, 8.87 40.6458 27.3828 7.00 ML 21.04.2022 01:13:25 - 2.8 - - - Akdeniz, 45.77 km. K 35.7378 29.4736 6.48 ML 21.04.2022 00:05:16 - 1.1 - - - Ege Denizi, 20.48 km 38.0606 26.2318 10.92 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 21 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 21 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem