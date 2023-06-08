Eskişehir deprem mi oldu (Odunpazarı)? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Eskişehir depremleri! 8 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Eskişehir deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Eskişehir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Eskişehir depremleri! 8 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Eskişehir deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Eskişehir deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Eskişehir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Eskişehir depremleri! 8 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ESKİŞEHİR DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Eskişehir 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.