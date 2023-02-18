AFAD ve Kandilli verilerine göre Eskişehir deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Eskişehir deprem ve AFAD Eskişehir'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Eskişehir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Eskişehir depremleri! 18 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Eskişehir deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Eskişehir deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Eskişehir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Eskişehir depremleri! 18 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ESKİŞEHİR DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Eskişehir'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ESKİŞEHİR SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK