Eskişehir'de hissedilen depremler sonrası, 'Eskişehir deprem bölgesi mi?' sorusu gündeme geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu tarafından hazırlanan rapor merak edildi. Peki, Eskişehir Deprem Bölgesi mi? Eskişehir'de deprem riski var mı? Eskişehir'de deprem olacak mı?

Eskişehir Deprem Bölgesi mi? sorusu, meydana gelen depremlerin arından merak ediliyor ve araştırılıyor. Yetkililer tarafından yapılan bilimsel açıklamalar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Eskişehir Deprem Bölgesi mi? Eskişehir'de deprem riski var mı? Eskişehir'de deprem olacak mı?

ESKİŞEHİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Deprem Danışma Kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme raporu, Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Eskişehir Raporu" ilgili kişi ve kurumlarla paylaşıldı.

Rapora göre, Eskişehir jeolojik açıdan normal fayların etkin olduğu Batı Anadolu ile doğrultu atımlı fayların etkin olduğu Kuzey Anadolu Fay zonu arasında bir coğrafyada yer alıyor. Buna göre Eskişehir deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır.

Kent merkezini oluşturan Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra İnönü ilçe merkezi ile Eskişehir'e bağlı eski belde/köy statüsündeki 17 mahalle doğrudan fay zonu üstüne oturuyor. Porsuk, Keskin ve Gökçekaya barajları ise baraj aksı fay zonu üstü veya yakınında bulunuyor. Buna göre Eskişehir'de deprem riski bulunmaktadır.