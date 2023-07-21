Eskişehir deprem bölgesi mi? Eskişehir'de deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Eskişehir'in deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Eskişehir deprem bölgesi mi? Eskişehir'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Eskişehir deprem bölgesi mi? Eskişehir'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? İşte merak edilenler...

Eskişehir deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Eskişehir deprem bölgesi mi? Eskişehir'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

ESKİŞEHİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Deprem Danışma Kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme raporu, Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Eskişehir Raporu" ilgili kişi ve kurumlarla paylaşıldı.

Rapora göre, Eskişehir jeolojik açıdan normal fayların etkin olduğu Batı Anadolu ile doğrultu atımlı fayların etkin olduğu Kuzey Anadolu Fay zonu arasında bir coğrafyada yer alıyor.

Kent merkezini oluşturan Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra İnönü ilçe merkezi ile Eskişehir'e bağlı eski belde/köy statüsündeki 17 mahalle doğrudan fay zonu üstüne oturuyor. Porsuk, Keskin ve Gökçekaya barajları ise baraj aksı fay zonu üstü veya yakınında bulunuyor. Buna göre Eskişehir'de deprem riski bulunmaktadır.