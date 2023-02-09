Kahramanmaraş'ta gündeme gelen deprem ile birlikte Eskişehir deprem bölgesi mi? Sorusu da merak edilmeye başlandı. Birçok kişi Eskişehir'de deprem riskinin olup, olmadığını, fay hatlarının güncel durumunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Eskişehir deprem bölgesi mi? Eskişehir'de deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

Eskişehir deprem bölgesi mi? Sorusu, sarsıntının Eskişehir'ın birçok farklı yerinde hissedilmesi ile birlikte, Eskişehir'de yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, birçok ilde hissedildi ve korku, paniğe neden oldu. Peki, Eskişehir deprem bölgesi mi? Eskişehir'de deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

ESKİŞEHİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Deprem Danışma Kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme raporu, Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Eskişehir Raporu" ilgili kişi ve kurumlarla paylaşıldı.

Rapora göre, Eskişehir jeolojik açıdan normal fayların etkin olduğu Batı Anadolu ile doğrultu atımlı fayların etkin olduğu Kuzey Anadolu Fay zonu arasında bir coğrafyada yer alıyor.

Kent merkezini oluşturan Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra İnönü ilçe merkezi ile Eskişehir'e bağlı eski belde/köy statüsündeki 17 mahalle doğrudan fay zonu üstüne oturuyor. Porsuk, Keskin ve Gökçekaya barajları ise baraj aksı fay zonu üstü veya yakınında bulunuyor. Buna göre Eskişehir'de deprem riski bulunmaktadır.